Выполните с помощью микрокалькулятор действия

Математика
Выполните с помощью микрокалькулятор действия
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