Срочно плиззз номер 442

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Срочно плиззз номер 442
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Рыжий кот мурлычет. 2) Маша сидит на лавочке.
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