А9. Бром реагирует с каждым из веществ 1) йодид калия и водород 2) водород и хлорид натрия 3) хлорид калия и кислород 4) кислород и хлороводород

Химия

А9. Бром реагирует с каждым из веществ 1) йодид калия и водород 2) водород и хлорид натрия 3) хлорид калия и кислород 4) кислород и хлороводород

Автор: Гость