А9. Бром реагирует с каждым из веществ 1) йодид калия и водород 2) водород и хлорид натрия 3) хлорид калия и кислород 4) кислород и хлороводород
Химия
А9. Бром реагирует с каждым из веществ 1) йодид калия и водород 2) водород и хлорид натрия 3) хлорид калия и кислород 4) кислород и хлороводород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2H+2Br----> 2HBr Br2+2KI=2KBr+I2
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