Ребят, очень нужно, помогите пожалуйста Решить уравнение : 4sin^2(x)-3=0
Алгебра
Ребят, очень нужно, помогите пожалуйста Решить уравнение : 4sin^2(x)-3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin²x=3/4 sinx=√3/2 x=(-1)ⁿ π/3+πn n∈Z sinx=-√3/2 x=(-1)ⁿ⁺¹ π/3+πn n∈Z
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