Ребят, очень нужно, помогите пожалуйста Решить уравнение : 4sin^2(x)-3=0

Алгебра
Ребят, очень нужно, помогите пожалуйста Решить уравнение : 4sin^2(x)-3=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin²x=3/4    sinx=√3/2    x=(-1)ⁿ π/3+πn   n∈Z sinx=-√3/2   x=(-1)ⁿ⁺¹ π/3+πn    n∈Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить уравнение 100х2-16х+9=0
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с УСЛОВИЕМ и решением. С аэродрома поднялись 2 вертолета которые полетели в противоположное направление.Один из них летел ...
Ответить
Химия
А9. Бром реагирует с каждым из веществ 1) йодид калия и водород 2) водород и хлорид натрия 3) хлорид калия и кислород 4) кислород и хлороводород
Ответить
Литература
Сочинение про Мальвину 2 класс
Ответить
Математика
Выполните с помощью микрокалькулятор действия
Ответить