Решить уравнение 100х2-16х+9=0
Алгебра
Решить уравнение 100х2-16х+9=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*2-16х+9=0 -16х=-209 х=209/16 или 13 целых 1/16
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