Нужны запятые! Здесь то чего ждали люди много лет! Здесь ВАШ ЗОЛОТОЙ АКТИВ!
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Нужны запятые! Здесь то чего ждали люди много лет! Здесь ВАШ ЗОЛОТОЙ АКТИВ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь то, чего ждали люди много лет. только одна запятая
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