Мне нужно 3 речення з дієприслівниковим зворотом! Пожалуйста!!!

Українська мова
Мне нужно 3 речення з дієприслівниковим зворотом! Пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я малювавши малюнок був вражени. Він кажучи сказав свій секркт. Вони читаючи прочитали книгу
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