Мне нужно 3 речення з дієприслівниковим зворотом! Пожалуйста!!!
Українська мова
Мне нужно 3 речення з дієприслівниковим зворотом! Пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Я малювавши малюнок був вражени. Він кажучи сказав свій секркт. Вони читаючи прочитали книгу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести на инглиш 1. Она увидела заметку, которую Тони оставил для неё на столе. 2. Прошлой ночью был ужасный шторм. Я была напугана и не мог...
Английский язык
Используй данные слова , напиши предложения .Используя время present simple.Образец: 1) do their shopping / every Friday / they - They do their sho...
Литература