Перевести на инглиш 1. Она увидела заметку, которую Тони оставил для неё на столе. 2. Прошлой ночью был ужасный шторм. Я была напугана и не могла заснуть. 3. - Я собираюсь в кинотеатр. Давай пойдем вместе. - К сожалению, я ...

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Перевести на инглиш 1. Она увидела заметку, которую Тони оставил для неё на столе. 2. Прошлой ночью был ужасный шторм. Я была напугана и не могла заснуть. 3. - Я собираюсь в кинотеатр. Давай пойдем вместе. - К сожалению, я не могу. У меня много работы по дому. 4. -Клаус вернул деньги, которые он взял взаймы у тебя? - Нет еще. Я напомню ему , что долг платежом красен. 5. – Где моя обувь, мама? - Я не знаю. Поищи в прихожей? - Я уже искал там. Их нет в прихожей. 6. Документы были потерянны до того, как Вы уволили меня .Все обвинения в мой адрес безосновательны. 7. Завтра к 12 часам я сдам экзамен и буду совершенно свободным человеком. 8.Когда я была маленькой , я проводила много времени в своей комнате. Для меня было счастьем играть с игрушками и смотреть мультфильмы. 9. Мне кажется, в комнате кто-то есть. Успокойся. Это всего лишь ветер. 10. Я учу эти слова с понедельника. Я не могу запомнить их. Я не уверенна, что сдам тест.

Автор: Гость