Мне нужно сделать рассказ про свою бабушку

Литература
Мне нужно сделать рассказ про свою бабушку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя бабушка Нина Михайловна - замечательный человек. У неё невероятно доброе и открытое сердце. Она готова помочь всем и каждому. Такие люди - огромная редкость в наше непростое время.  В свои годы она ни минуты не сидит на месте. Очень активная: успевает и внуками заниматься, и за хозяйством следить.  А в молодости она работала на швейной фабрике, где своими золотыми руками шила свадебные платья поразительной красоты. Шитье - это её призвание. И сейчас она может искусно связать или сшить что-нибудь эдакое.Только времени на это уже не хватает.  На данном жизненном этапе она полностью посвящает себя семье: детям, внукам - такая отдача достойна уважения. Бабушка, мы тебя очень любим и ценим.
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