Мне срочно, помогите Даю 1000 балов!!!!! скласти діалог на тему" Що означає бути патріотом" На украинском языке.

Українська мова
Мне срочно, помогите Даю 1000 балов!!!!! скласти діалог на тему" Що означає бути патріотом" На украинском языке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привіт. -Привіт.Як справи? -Та ось готую плакат про патріотів.Ніяк не можу зловити думку. -Так це ж легко!Патріоти - ті,що люблять свою країну,можуть віддати за неї своє життя. -Це всі можуть говорити.А на справах нічого не роблять.Та й як це:бути патріотом? -Як раз від вчинків і залежить,патріот ти,чи ні.Припустімо,у нас війна.Всі сидять вдома,нічого не роблять.Це патріоти? -Звісно ні!Свою країну треба захищати. -Отож-бо й воно.Що там в тебе ще? -Малюнки.Ніяк задумане намалювати не виходить.Допоможеш? -Звісно.Пішли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Детство какая была у николеньки мама докажи словами из текста
Ответить
Русский язык
Какие это однородные члены? отвратительные типы: бюрократы и невежды,наглецы и по??халимы,завистники и тунеядцы
Ответить
Математика
Переведи в десятичные дроби 1 1_4, 3 3_5, 2 3_8, 5 11_25, 1 9_20, 4 27_80, 3 1_8
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! Мне нужен стих на англиском языке для 6-7 класса. Не короткий и не длинный
Ответить
Математика
5-2+6+7+8+99-66+(77+88)-6+7-7+7-7+7-7+7-7+7
Ответить