Мне срочно, помогите Даю 1000 балов!!!!! скласти діалог на тему" Що означає бути патріотом" На украинском языке.

Гость: Гость:

-Привіт. -Привіт.Як справи? -Та ось готую плакат про патріотів.Ніяк не можу зловити думку. -Так це ж легко!Патріоти - ті,що люблять свою країну,можуть віддати за неї своє життя. -Це всі можуть говорити.А на справах нічого не роблять.Та й як це:бути патріотом? -Як раз від вчинків і залежить,патріот ти,чи ні.Припустімо,у нас війна.Всі сидять вдома,нічого не роблять.Це патріоти? -Звісно ні!Свою країну треба захищати. -Отож-бо й воно.Що там в тебе ще? -Малюнки.Ніяк задумане намалювати не виходить.Допоможеш? -Звісно.Пішли.