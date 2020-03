Помогите пожалуйста! Мне нужен стих на англиском языке для 6-7 класса. Не короткий и не длинный

Гость: Гость:

26 августа 2010
Стихи » Teacher's Day

Special Teacher

Thank you special teacher
For helping me to know
The things I need to learn
To live my life and grow.

I feel good with you because
Your teaching makes me see,
If I work at it, I can do it.
Thanks for showing me!

- Joanna Fuchs