Помогите пожалуйста! Мне нужен стих на англиском языке для 6-7 класса. Не короткий и не длинный
Английский язык
Помогите пожалуйста! Мне нужен стих на англиском языке для 6-7 класса. Не короткий и не длинный
Ответ(ы) на вопрос:
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26 августа 2010 | Просмотров: 4395 | Пока без комментариев Подробнее... Special Teacher Стихи » Teacher's Day Thank you special teacher For helping me to know The things I need to learn To live my life and grow. I feel good with you because Your teaching makes me see, If I work at it, I can do it. Thanks for showing me! - Joanna Fuchs
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