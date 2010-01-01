Помогите пожалуйста! Мне нужен стих на англиском языке для 6-7 класса. Не короткий и не длинный

Английский язык

Помогите пожалуйста! Мне нужен стих на англиском языке для 6-7 класса. Не короткий и не длинный

Автор: Гость