Помогите пожалуста срочно нужно!на биссектрисе угла o отметили точку f ,а на сторонах этого угла такие точки d и e, что угол ofd = углу ofe.доказать,что od =oe.
Геометрия
Помогите пожалуста срочно нужно!на биссектрисе угла o отметили точку f ,а на сторонах этого угла такие точки d и e, что угол ofd = углу ofe.доказать,что od =oe.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. угол ОФ - биссектриса, то угол еоф= углу дое. Углы дфо и ефо - равны (по условию). ОФ - сторона общая. Из этого, треугольники ОФД и ОФЕ - равны (по стороне и двум углам). Из этого, соответст. стороны равны. Из этого ОД=ОЕ. ЧТД
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