Как решить?: А) 3 3/4+2 4/7 Б)2 4/9-1 1/6 В)7 11/15-(3 9/20+ 1 11/30
Математика
Как решить?: А) 3 3/4+2 4/7 Б)2 4/9-1 1/6 В)7 11/15-(3 9/20+ 1 11/30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 3/4+2 4/7= 15/4+18/7=100/28+72/28=172/28=6 4/28=6 1/4 2) 2 4/9-11/6=22/9-11/6=66/18-22/18=44/18=22/9=2 4/9
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