Надпиши над именами существительных падеж. Перед именами существительным пиши в ??кобках падежи вопрос от слова-командира

Гость: Гость:

Шагал (по чему?) Д.п по тропке (через что?) В.п. через парк ( к чему?)Д.п.к памятнику. Писал (что?) В.п.картину (чем?)Т.п. маслом ( на чем?) Т.п. на холсте. Любовался (чем?) Т.п.природой (с чего) Р.п. с горы (во что?) В.п. в бинокль.