Надпиши над именами существительных падеж. Перед именами существительным пиши в ??кобках падежи вопрос от слова-командира
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Надпиши над именами существительных падеж. Перед именами существительным пиши в ??кобках падежи вопрос от слова-командира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шагал (по чему?) Д.п по тропке (через что?) В.п. через парк ( к чему?)Д.п.к памятнику. Писал (что?) В.п.картину (чем?)Т.п. маслом ( на чем?) Т.п. на холсте. Любовался (чем?) Т.п.природой (с чего) Р.п. с горы (во что?) В.п. в бинокль.
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