15 БАЛЛОВ Дана блок-схема алгоритма, который по трём заданным натуральным числам N, a и b, вычисляет значения I и j. Операция N mod a вычисляет остаток деления N на a. Определите , какое значение N было перед началом выполнения...
Информатика
15 БАЛЛОВ Дана блок-схема алгоритма, который по трём заданным натуральным числам N, a и b, вычисляет значения I и j. Операция N mod a вычисляет остаток деления N на a. Определите , какое значение N было перед началом выполнения алгоритма, если перед его началом были даны значения a=3 и b=5, а после выполнения получились значения I=2 и j=6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N =28. Рассуждаем так. Начинаем с конца алгоритма. В последнем цикле по его завершении N=0 , т.к. j в итоге равно 6, значит цикл проработал 6 раз. Соответственно N 6 раз уменьшали на а. Произведём обратную операцию, т.е. увеличим 0 на 3 6 раз. Получается N=18. Аналогично действуем с первым циклом. i=2, значит цикл работал 2 раза. Значит N увеличиваем на b 2 раза. Т.е. 18 увеличиваем на 5+5. Итого N=28
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