Помогите разобрать слова СДРУЖИТЬСЯ и РАЗМЫШЛЯТЬ сделать фонетический разбор

Гость: Гость:

сдружи́ться [сдружыц:а] с — [с] — согласный, парный глухой, парный твёрдый д — [д] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый р — [р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый у — [у] — гласный, безударный ж — [ж] — согласный, парный звонкий, непарный твёрдый, шипящий и — [ы] — гласный, ударный т — [ц:] — согласный, непарный глухой, непарный твёрдый ь — не образует звук с — не образует звук я — [а] — гласный, безударный В слове 10 букв и 8 звуков.Размышля́ть [размышл’ат’]р — [р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный з — [з] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый м — [м] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый ы — [ы] — гласный, безударный ш — [ш] — согласный, парный глухой, непарный твёрдый, шипящий л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий я — [а] — гласный, ударный т — [т’] — согласный, парный глухой, парный мягкий ь — не обозначает звука В слове 10 букв и 9 звуков.