Здійснити перетворення CuSO4--Cu--Cu(NO3)2--Cu(OH)2--CuO--CuCl2
Химия
Здійснити перетворення CuSO4--Cu--Cu(NO3)2--Cu(OH)2--CuO--CuCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu 2. Cu + HNO3(разб) = Cu(NO3)2 + NO + 2H2O 3. Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3 4. Cu(OH)2 = CuO + H2O 5. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
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