Из точки А окружности проведены две взаимно перпендикулярные хорды длиной 15 см и 20 см. Вычислите расстояние от точки А до центра окружности.

Математика
Из точки А окружности проведены две взаимно перпендикулярные хорды длиной 15 см и 20 см. Вычислите расстояние от точки А до центра окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается прямой вписанный угол опирается на центральный в два раза больший = 180 град, т.е. диаметр окружности, значит его можно найти по т.Пифагора √15²+20²= 25 радиус равен половине именно он и будет искомым расстоянием 12,5 см
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