Что такое Капитализм и Монополизм? Ответьте плизззз!!!!

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Что такое Капитализм и Монополизм? Ответьте плизззз!!!!
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Гость:
Капитализм это экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности
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