Празднику званок вучни зашли у клас пачауся урок беларускай мовы .Поставить знаки прыпынку
Беларуская мова
Празднику званок вучни зашли у клас пачауся урок беларускай мовы .Поставить знаки прыпынку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Праздніку звонок, вучні зашлі ў клас, пачауся урок беларускай мовы.
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