помогите решить х/4+у/5+z/6+z/4+у/5+х/6. с подробным решением, пожалуйста помогите.
Алгебра
помогите решить х/4+у/5+z/6+z/4+у/5+х/6. с подробным решением, пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y/5 +y/5 =2y/5 x/4. +x/6 =(3x+2x)/12 =5x/12 z/6 +z/4 =(2z+3z)/12 =5z/12 2y/5 +5x/12 +5z/12 =2y/5 +(5x+5z)/12 = =(2y*12 +5(5x+5z))/60 =(24y+25x+25z)/60 (24y/60) +(25x+25z)/60 =221/60 (2y/12)=(221 -(25x+25z))/60 2y=12(221-(25x+25z))/60 2y=(221-(25x+25z))/60 y=(221-(25x+25y))/120
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