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Найди значение выражения (137+b)−21, если b= 73
Математика
Найди значение выражения (137+b)−21, если b= 73
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(137+73)–21=189 ......
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