Михайлик відшукав таке чотирицифрове число сума цифр якого дорівнює 11 і саме число ділиться на 11 націло. Вкажіть число яке відшукав Михайлик

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Число делится на 11, если сумма цифр на четных местах равна сумме цифр на нечетных, или отличается от нее на число, кратное 11. 5+6 и 0+0. Число 5060 либо 6050. (можно 3+8 и 0+0, 4+7 и 0+0.2+9 и 0+0.)