Капитанская дочка. Ответить на вопросы: 1. Нравственная основа личности Петра Гринева 2 Маша Миронова нравственный идеал Пушкина Помогииите пожалуйстааа))))

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«Береги честь смолоду» - этот завет является главным в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» . Именно ему следует Петр Гринев. Родителями героя были небогатые дворяне, которые в Петруше души не чаяли, ведь он был у них единственным ребенком. Еще до рождения герой был записан в Семеновский полк офицером. Петруша получил неважное образование - под руководством дядьки Савельича «на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля» . Самым интересным занятием герой считал «гонять голубей и играть в чехарду с дворовыми мальчишками» . Но в шестнадцать лет судьба Гринева круто переменилась. Он попадает на военную службу – в Белогорскую крепость. Здесь герой влюбляется в дочь коменданта крепости – Машу Миронову. Здесь Гринев становится участником восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева. С самого начала героя романа отличает доброта, воспитанность, уважительное отношение к людям: «Муж и жена были люди самые почтенные» . Петр больше всего ценит свое доброе имя и честь других людей. Именно поэтому он не присягает на верность Пугачеву: «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» . Во время общения с ним герой относится к Пугачеву, как к преступнику, который хочет захватить святое – государственную власть. Очень достойно ведет себя Гринев, даже когда оказывается под следствием. Он держится спокойно, думает не только о себе, но и о честном имени Маши: «Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова» . Пушкин показывает, что, только заботясь о своей чести, можно выйти победителем из всех испытаний: в итоге Гринева полностью оправдывают, а Швабрина справедливо приговаривают к заключению. Таким образом, в романе Пушкина «Капитанская дочка» Гринев является положительным героем. Он «живой человек» , со своими достоинствами и недостатками (вспомним, как он проигрался в карты или обидел Савельича) . Но по своим «взглядам» этот герой всегда остается на стороне добра. Именно поэтому автор и мы, читатели, симпатизируем ему. ЭТО ПРО ПЕТРА.