Слово по данной схеме (без отступлений) : приставка - , корень блес , два суффикса (придумать) окончание (придумать ).
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Слово по данной схеме (без отступлений) : приставка - , корень блес , два суффикса (придумать) окончание (придумать ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отблеснувший от - приставка блес- корень ну-суффикс вш- суффикс ( образовывающий причастия) ий- окончание
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