Слово по данной схеме (без отступлений) : приставка - , корень блес , два суффикса (придумать) окончание (придумать ).

Русский язык

Слово по данной схеме (без отступлений) : приставка - , корень блес , два суффикса (придумать) окончание (придумать ).

Автор: Гость