Скласти 5 речень з фразеологізмами, пояснити ії значення.

Гость: Гость:

Віталік вчора накивав п"ятами від баби Наді. Віталік вчора втікав від баби Наді. Оля і Яна - не розлий вода. Оля і Яна - добрі подруги. Павликові море по коліна. Павлик мможе все подолати. Віра любить бити байдики. Віра любить лінуватися. "От найшла коса на камінь!"-сказав Олег про Костю і Івана. "От і посварилися!"-сказав олег про Костю і Івана.