Скласти 5 речень з фразеологізмами, пояснити ії значення.
Українська мова
Скласти 5 речень з фразеологізмами, пояснити ії значення.
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Віталік вчора накивав п"ятами від баби Наді. Віталік вчора втікав від баби Наді. Оля і Яна - не розлий вода. Оля і Яна - добрі подруги. Павликові море по коліна. Павлик мможе все подолати. Віра любить бити байдики. Віра любить лінуватися. "От найшла коса на камінь!"-сказав Олег про Костю і Івана. "От і посварилися!"-сказав олег про Костю і Івана.
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