Построить график функции у=х^2-3х

Гость: Гость:

Эээм.... Сейчас раздумаю.... А вспомнила вроде бы вот так : Построить можно по точкам, это будет модернизированная парабола (т.к присутствует модуль):При x>=0, y=x^2-3x-x, вершина (3/2; -15/4)При x<0, y=x^2+3x-x, вершина (-3/2; -3/4)Строим две параболы на разных участках, потом соединяем их: оставляем то, что НЕ пунктир (то, что пунктиром - стираем, удаляем).Прямая у=с - это прямая, параллельная оси Ох, проходящая через некую точку с.Чтобы пересечение графика и прямой давало 3 точки, число "с" должно быть равным:с=0 или с=-3/4 Ну просто в учебнике написано )))