Представьте себя на месте жителя Москвы начала 17 века. Объясните в письме к своему другу, живущему в другом городе, что обозначает выражение "тушинские перелёты".

История

Представьте себя на месте жителя Москвы начала 17 века. Объясните в письме к своему другу, живущему в другом городе, что обозначает выражение "тушинские перелёты".

Автор: Гость