Представьте себя на месте жителя Москвы начала 17 века. Объясните в письме к своему другу, живущему в другом городе, что обозначает выражение "тушинские перелёты".
История
Представьте себя на месте жителя Москвы начала 17 века. Объясните в письме к своему другу, живущему в другом городе, что обозначает выражение "тушинские перелёты".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тушинского перелеты так называли бояр и дворян московских, переходивших от Василия Шуйского к Лжедмитрию 2 и те которые фактически служили 2 государствам сразу
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