5 класс 10 предложений с переводом на тему моё хобби колекционирование марок или манет

Гость: Гость:

Моя коллекция это марки.У меня их около 200 штук.Они очень красивые и каждая красива по себе.Эти марки я собираю уде 2 года.Я привозил их из Москвы,Ярославля,Питера,Уфы,Владивостока.На марках изображены города.Я люблю собирать марки и это мое любимое хобби. My collection of this brand.I have about 200 pieces.They are very beautiful and each is beautiful in itself.The stamps I collect Ude 2 years.I brought them from Moscow,Yaroslavl,St. Petersburg,Ufa,Vladivostok.The stamps depict the city.I love collecting stamps and it is my favorite hobby.