Мне СРОЧНО помогите пожалуйста

Окружающий мир
Мне СРОЧНО помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В праздник Масленицы по-прежнему жгут чучело на костре. В древних времен этот ритуал носит в себе следующий смысл - проводить таким образом зиму, чтобы пришла весна и был хороший урожай.Иван Купала и обряд с ним связанный. Как только наступает полночь, девушки нарывают цветов, несмотря на них и оставляют на ночь под подушкой, по наступлении утра считают количество их разновидностей, если есть двенадцать, то стоит ждать замужестве в текущем году. Купаться в эту ночь тоже обязательно, чтобы очиститься от нечистых сил.
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