Модель глагола,как часть речи. Подскажите пожалуйста...
Русский язык
Модель глагола,как часть речи. Подскажите пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол — самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы что делать? что сделать и обозначает действие,состояние,отношение: писать — написать, работать — поработать, экономить — сэкономить, учиться, соревноваться, объединяться, встречаться.
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