Модель глагола,как часть речи. Подскажите пожалуйста...

Гость: Гость:

Глагол — самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы что делать? что сделать и обозначает действие,состояние,отношение: писать — написать, работать — поработать, экономить — сэкономить, учиться, соревноваться, объединяться, встречаться.