Напишите кратко в 10 строчках о Сталине.Срочно!!!!
История
Напишите кратко в 10 строчках о Сталине.Срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сталин был догматиком,т.е. для него было важно следовать догме. Сталин пришел на смену Ленину и начал перестраивать партию под себя:стал продвигать "своих" людей,таких как Молотов и другие. После убийства Кирова начались массовые репрессии(годы уточни,вроде,1936) Сталин ожидал войну с Германией,но не думал,что она начнется так рано,поэтому он устранял паникёров. В начале войны пришлось многих командиров возвращать из лагерей. В период после вов продолжает развиваться сталинизм,наступает апогей сталинизма.
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