За 3 часа экскаватор выбирает из котлована 108 кубических метрах рустам Сколько кубических метров грунта он играет за 6 часов Если будет работать с такой же производительностью

Гость: Гость:

1) 108/3=36 метров квадратных выбирает экскаватор за один час 2) 36×6=216 метров квадпатных за 6 часов второй способ, так как за 3 часа он выбирает 36 метров квадратных, 6 часов больше 3 часов, то 108 метров квадратных увеличится в два раза, то есть 216 метров квадратных ответ: 216 квадратных метров выбирает экскаватор за 6 часов