Могут ли разрушители иметь сходное строение с производителями и потребителями?

Биология
Могут ли разрушители иметь сходное строение с производителями и потребителями?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не могут потому что они не имеют сходство
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