Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша ой бежало молоко сказала тетя Груня Объясн??те написание выделенных букв подчеркните многозначные слова составьте предложения с одним из этих слов в другом значении Запишите его
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Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша ой бежало молоко сказала тетя Груня Объясн??те написание выделенных букв подчеркните многозначные слова составьте предложения с одним из этих слов в другом значении Запишите его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы , убежало. Спортсмен убежал вперёд.
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