Почему в рацион нужно включать продукты содержащие йод? ПОЖАЛУЙСТА

Биология
Почему в рацион нужно включать продукты содержащие йод? ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осуществляет и регулирует обмен веществ. Регулирует рост, развитие и размножение клеток и тканей.Оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему: регулирует артериальное давление и частоту сердечных сокращений.Отвечает за нормальную работу нервной системы, психическое состояние и эмоциональный фон.Помогает нормальному росту и развитию организма. Участвует в формировании костной ткани, влияет на умственные способности.Оказывает влияние на сопротивляемость организма бактериям и вирусам.Регулирует потребность в витаминах.Оказывает влияние на формирование плода при беременности.
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