Почему в рацион нужно включать продукты содержащие йод? ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Осуществляет и регулирует обмен веществ. Регулирует рост, развитие и размножение клеток и тканей.Оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему: регулирует артериальное давление и частоту сердечных сокращений.Отвечает за нормальную работу нервной системы, психическое состояние и эмоциональный фон.Помогает нормальному росту и развитию организма. Участвует в формировании костной ткани, влияет на умственные способности.Оказывает влияние на сопротивляемость организма бактериям и вирусам.Регулирует потребность в витаминах.Оказывает влияние на формирование плода при беременности.