Проанализируйте роль иностранных государств в смутном времени

История
Проанализируйте роль иностранных государств в смутном времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они почти  ничего не делали для Руси.Им важно было завоевать Русь,подчинить их своей вере.И таким образом расширить свою территорию.
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