По образцу упростите выражения. x-43+50=(y+50)-43=y+(50-43)=y+7 x-187+379= A-426+550=
Математика
По образцу упростите выражения. x-43+50=(y+50)-43=y+(50-43)=y+7 x-187+379= A-426+550=
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