какая орфограмма проверяется в словах: словарик, ударение, родники, тропинки, тишина, лесок, лежат, свистят?
Русский язык
какая орфограмма проверяется в словах: словарик, ударение, родники, тропинки, тишина, лесок, лежат, свистят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарик - суффикс ек и ик,родники буква о-Родина,тропинки-буква о-тропы,тишина-жи-ши пиши с буквой_и буква и-тишь,лесок_лес,лежат-лёжа,свистят-свист. Удачи!
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