Помогите перевести 1) қонақ күту қазақ халқының ең жауапты ісі 2) жол жүріп келе ??атқан адам кез келген үйге қонақ бола береді 3) ата бабаларымыз " қонақпен бірге құт ырыс келеді" деп ырымдаған

Қазақ тiлi
Помогите перевести 1) қонақ күту қазақ халқының ең жауапты ісі 2) жол жүріп келе ??атқан адам кез келген үйге қонақ бола береді 3) ата бабаларымыз " қонақпен бірге құт ырыс келеді" деп ырымдаған
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гостей ждать это казанские обычия .в дороге едит человек это все ровно гость дома.наши предками вмете с нашими гостями богатство и достаток
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