Они наряд..т, ссор..тся помогите срочно через чорок мин придет мама и будет проверя??ь. номер 55

Русский язык
Они наряд..т, ссор..тся помогите срочно через чорок мин придет мама и будет проверя??ь. номер 55
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они нарядят,ссорятся
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