Мой класс текст на каз яз
Қазақ тiлi
Мой класс текст на каз яз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сыныбым.мен өз сыныбымды жақсы корем.сыныбымыз əдемі,жарық,терезелері үлкен.
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