Мои весенние каникулы (небольшой разкас)
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Мои весенние каникулы (небольшой разкас)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои весенние каникулы прошли просто замечательно. Я ездила в гости к своей тете, которой я прихожусь троюродной внучатой племянницей. Когда я приехала к ней, то оказалось что это всего лишь деревенька под Челябинском. А называлась-то она как.. . Париж! Я решила, что друзьям буду просто говорить: " Ну была я в Париже, ну и что? Ничего особенного". Но на самом деле я была просто в ужасе. . Ну чем можно заняться в деревне? Ничем. Но это оказалось не правдой. На самом деле дома я почти не бывала, а голяла со своими новыми друзьями. Узнала много нового. И даже Влюбилась. Время было просто сказочное. Но как и сказка каникулы закончились и мне пришлось уезжать. Но теперь-то я точно знаю куда поехать на летние каникулы.
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