Який об'єм водню виділится при дії 2, 3 г металічного натрію на 34 г етилового спитру?

Гость: Гость:

34г 2,3г х л 2С2Н5ОН+Na-----2C2H5ONa +H2 2 моль 1моль 1моль М=46г/моль М=23г/моль 22,4 л/моль m=92 г m=23 г V=22,4л Определим,что из исходных веществ в избытке,что в недостатке 92г спирта--23г натрия 34г спирта--у г у=8,5 г Натрия,а у нас только 2,3 ,т.е в избытке спирт.Рассчитываем кол-во выделившегося водорода по Натрию х=(2,3*22,4):23=2,24л