Який об'єм водню виділится при дії 2, 3 г металічного натрію на 34 г етилового спитру?

Химия
Який об'єм водню виділится при дії 2, 3 г металічного натрію на 34 г етилового спитру?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  34г            2,3г                           х л 2С2Н5ОН+Na-----2C2H5ONa +H2 2 моль          1моль                   1моль М=46г/моль М=23г/моль         22,4 л/моль m=92 г            m=23 г                    V=22,4л Определим,что из исходных веществ в избытке,что в недостатке 92г спирта--23г натрия 34г спирта--у г          у=8,5 г Натрия,а у нас только 2,3   ,т.е в избытке спирт.Рассчитываем кол-во выделившегося водорода по Натрию х=(2,3*22,4):23=2,24л
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