Какие последствия для Англии имела война Алой и Белой розы?

История
Какие последствия для Англии имела война Алой и Белой розы?
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Гость:
К власти пршла династия Тюдоры(1485)
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