Сделайте стихотворение в рифму пожалуйста... первые две строчки головы, а остальное приделать в рифму (смысл не менять слова синонимичные можно) В небе вспышки молний под карнизом сидим мы вдвоём Как гром гремит страшную ко...

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Сделайте стихотворение в рифму пожалуйста... первые две строчки головы, а остальное приделать в рифму (смысл не менять слова синонимичные можно) В небе вспышки молний под карнизом сидим мы вдвоём Как гром гремит страшную колыбельную а полосы деревьев за пределами летних листьев тёплый огонь. его свет теплее ещё нежный маяк сдерживает темноту тем не менее в свете дня мы знаем, что мы будем отрицать странный стук наших сердец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В небе вспышки сияющих молний. Под карнизом сидим мы вдвоем. Колыбельную гром нам исполнил, И тихонечко мы подпоем. Свет в окне за пределами листьев,  Словно теплый и нежный маяк. В голове  -только дерзкие мысли, Темнота -заколдованный маг. Быстротечны у счастья мгновенья-  и всему наступает конец. Будет день- и мы будем, поверь мне, Отрицать странный стук у сердец.
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