Сделайте стихотворение в рифму пожалуйста... первые две строчки головы, а остальное приделать в рифму (смысл не менять слова синонимичные можно) В небе вспышки молний под карнизом сидим мы вдвоём Как гром гремит страшную ко...

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Сделайте стихотворение в рифму пожалуйста... первые две строчки головы, а остальное приделать в рифму (смысл не менять слова синонимичные можно) В небе вспышки молний под карнизом сидим мы вдвоём Как гром гремит страшную колыбельную а полосы деревьев за пределами летних листьев тёплый огонь. его свет теплее ещё нежный маяк сдерживает темноту тем не менее в свете дня мы знаем, что мы будем отрицать странный стук наших сердец

Автор: Гость