Чем положение римских колоний отличалось от гречиских? помогите срочно!!!!!
История
Чем положение римских колоний отличалось от гречиских? помогите срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Римляне боялись воды, у римлян была равнинная местность.
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