Художній опис казкового кролика

Гость: Гость:

Казковий білий зайчик живе у казковому білому лісі. Біле хутро лискотить на зайчикові. Його довгі лапки стрибають високо та швидко . Його довгі вуха дуже кумедні . Я дуже хочу зустрітися з таким зайчиком.