X^2-3=x/2+2 подробно плиз

Математика
X^2-3=x/2+2 подробно плиз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2-х^2=3+2 х=5 ----------------------
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