ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО С ГЕОГРАФИЕЙ! 1) Почему внутри географических поясов образуются природные зоны? 2) Что влияет на распределение и особенности природных зон? 3) Что такое природный комплекс? 4) Что означают ...

География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО С ГЕОГРАФИЕЙ! 1) Почему внутри географических поясов образуются природные зоны? 2) Что влияет на распределение и особенности природных зон? 3) Что такое природный комплекс? 4) Что означают термины ,,широтная зональность,, и ,,высотная поясность,,? 5) По облику какого природного компонента дают название природным зонам? ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ ОТВЕТЫ ПОД НОМЕРАМИ, УМОЛЯЮ СРОЧНО!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2) все ,в основном, зависит от неравномерного падения солнечных лучей 3) это территория, обладающая определённым единством природы 4) широтная з. это изменение природных зон от экватора к полюсам, а высотная поясность это смена природ.зон от подножия горы до вершины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое имеет значение( прямое или переносное) Аккуратный почерк,, Аккуратный учени??
Ответить
Математика
Что общего между производной, первообразной и функцией? Или что общего между перв??образной-производной, первообразной-функцией и производной-функц...
Ответить
Українська мова
План для тексту повітря
Ответить
Математика
Какие числа от 4 до 24 делятся на 4 или на 6
Ответить
Литература
Сочинение на тему (Мечта открыляет человека)
Ответить