ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО С ГЕОГРАФИЕЙ! 1) Почему внутри географических поясов образуются природные зоны? 2) Что влияет на распределение и особенности природных зон? 3) Что такое природный комплекс? 4) Что означают ...
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО С ГЕОГРАФИЕЙ! 1) Почему внутри географических поясов образуются природные зоны? 2) Что влияет на распределение и особенности природных зон? 3) Что такое природный комплекс? 4) Что означают термины ,,широтная зональность,, и ,,высотная поясность,,? 5) По облику какого природного компонента дают название природным зонам? ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ ОТВЕТЫ ПОД НОМЕРАМИ, УМОЛЯЮ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2) все ,в основном, зависит от неравномерного падения солнечных лучей 3) это территория, обладающая определённым единством природы 4) широтная з. это изменение природных зон от экватора к полюсам, а высотная поясность это смена природ.зон от подножия горы до вершины
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