ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО С ГЕОГРАФИЕЙ! 1) Почему внутри географических поясов образуются природные зоны? 2) Что влияет на распределение и особенности природных зон? 3) Что такое природный комплекс? 4) Что означают ...

География

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО С ГЕОГРАФИЕЙ! 1) Почему внутри географических поясов образуются природные зоны? 2) Что влияет на распределение и особенности природных зон? 3) Что такое природный комплекс? 4) Что означают термины ,,широтная зональность,, и ,,высотная поясность,,? 5) По облику какого природного компонента дают название природным зонам? ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ ОТВЕТЫ ПОД НОМЕРАМИ, УМОЛЯЮ СРОЧНО!

Автор: Гость